В Башкирии растет трудоустройство людей с ОВЗ

За последний год в республике увеличилось число трудоустроенных лиц с ОВЗ. В регионе проживает 230 тыс. инвалидов. И, как показывает статистика, только за последний год в центрах занятости трудоустроили порядка 1700 человек из числа обратившихся.
Выложить товар, поддержать порядок в зале и проследить за актуальными ценниками. Задачи несложные, но при этом не менее важные. Рабочий день Эвелины Валиуллиной длится четыре часа. Девушка с детства страдает заболеванием щитовидной железы — оно сказалось на ее развитии. Отучилась на цветовода, искала работу и нашла. Но в другой сфере.
Эвелина состояла на учете в центре занятости. Как появилась подходящая вакансия, вместе со специалистом пришла на собеседование в магазин. Затем на медкомиссии обошла ряд врачей, а после приступила к прямым обязанностям.
Директор не впервые принимает людей с инвалидностью на работу. 4 года назад в магазин устроилась девушка с нарушением слуха. И Расиля Шарипова отмечает, что сотрудники с ОВЗ отличаются трудолюбием и аккуратностью.
За последний год в республике увеличилось число трудоустроенных лиц с ОВЗ — люди стали чаще обращаться в службу занятости.
Свои локальные программы создают и крупные предприятия. Башкортостан вошел в топ-10 регионов страны, где запустили соцпроект «Эстафета успешности» для молодежи с инвалидностью и их близких. Участники обсуждают принятие себя, поддержание здоровья и то, как выбрать профессию. Так и Эвелина — она уже работает и мечтает о полной занятости. Уверена, что возможности есть у каждого, главное — не бояться пробовать себя в чем-то новом.