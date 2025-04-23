В Башкирии растет трудоустройство людей с ОВЗ

За последний год в республике увеличилось число трудоустроенных лиц с ОВЗ. В регионе проживает 230 тыс. инвалидов. И, как показывает статистика, только за последний год в центрах занятости трудоустроили порядка 1700 человек из числа обратившихся.

Выложить товар, поддержать порядок в зале и проследить за актуальными ценниками. Задачи несложные, но при этом не менее важные. Рабочий день Эвелины Валиуллиной длится четыре часа. Девушка с детства страдает заболеванием щитовидной железы — оно сказалось на ее развитии. Отучилась на цветовода, искала работу и нашла. Но в другой сфере.

Нравится, а то до этого я дома всю жизнь сидела. С 4 апреля работаю, по 4 часа еще не устала, но, как мой личный врач-психиатр говорит: «Попробуй 4 часа». Я бы хотела и 4, и 6, и побольше. Эвелина Валиуллина, продавец

Эвелина состояла на учете в центре занятости. Как появилась подходящая вакансия, вместе со специалистом пришла на собеседование в магазин. Затем на медкомиссии обошла ряд врачей, а после приступила к прямым обязанностям.

Обучение мы прошли очень быстро, в течение недели. Девочка очень бойкая, ей хотелось всё быстро узнать, она шустрая — ценники быстро научилась делать на выкладке, ротацию, сроки смотрела. Расиля Шарипова, директор магазина

Директор не впервые принимает людей с инвалидностью на работу. 4 года назад в магазин устроилась девушка с нарушением слуха. И Расиля Шарипова отмечает, что сотрудники с ОВЗ отличаются трудолюбием и аккуратностью.

У них больше амбиций, они хотят выполнить быстрее работу, у них есть цель — они очень ответственно к этому подходят. Работают на 100%. Расиля Шарипова, директор магазина

За последний год в республике увеличилось число трудоустроенных лиц с ОВЗ — люди стали чаще обращаться в службу занятости.

По данным федерального реестра инвалидов, в Башкортостане в настоящее время проживают более 230 тысяч людей с инвалидностью. Повысить занятость, в том числе, помогает финансовая поддержка предприятий при найме на работу людей с инвалидностью — это создание и оснащение специальных рабочих мест, программа стажировки, включая работу наставника, а также квотирование рабочих мест. Зульфия Камалова, специалист Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан