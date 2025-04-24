На БСТ покажут концерт «Әсәй - Мама», посвященный матерям героев СВО

Сегодня на телеканале БСТ пройдёт показ благотворительного концерта «Әсәй — Мама». Он приурочен к Году защитника Отечества и Году поддержки участников СВО и членов их семей в Башкортостане. Героинями проекта стали жительницы разных городов и районов, чьи сыновья выбрали путь настоящих патриотов родины и отправились в зону специальной военной операции.

Создатели программы отметили, что это выражение глубокой признательности тем, кто защищает суверенитет и безопасность страны, и их матерям, женщинам, которые обеспечивают надежный тыл, силой своего духа передавая сыновьям тепло и заботу из родного дома. Показ состоится сегодня в 19:00 в прямом эфире БСТ.