В Уфе прошел парад в честь 97-летнего ветерана

В Советском районе Уфы прошел парад у дома 97-летнего ветерана Салимяугара Валиуллина. Это событие стало частью празднования юбилея Победы и данью уважения к подвигу тех, кто сражался за свободу и независимость страны. Ветеран Великой Отечественной родился в Дюртюлинском районе.

В декабре 1944 призван в ряды Красной Армии. Служил в составе 1229-го полка 5-й армии 1-го Дальневосточного фронта в звании сержанта. Принимал участие в Советско-Японской войне. После окончания войны отучился в Академии сельского хозяйства и работал на кафедре паразитологии и ветсанэкспертизы.