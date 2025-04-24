В Башкирии стартовал сезон отбора икры у форели

В Башкортостане рыбные хозяйства начали «дойку» форели. Так называется процесс отбора красной икры. Обычно он проходит с марта по май. К процессу приступили и в рыбоводческом хозяйстве в деревне Мендим Гафурийского района. Форель — рыба нежная и отношения требует соответствующего.

Это у коров дойка рано утром. С форелью этот процесс затягивается на весь день. Аккуратными, плавными движениями, чтобы не повредить особь, рыбоводы опустошают брюшки. В их интересах сохранить форель, чтобы в будущем получить очередную порцию красной икры. А рыба крайне чувствительная.

Для жизни форели нужна чистая проточная вода определенной температуры. Поэтому специалисты ежедневно проводят замеры. Форель любит похолоднее. 20 градусов для рыбы уже смертельно.

Питается форель едва ли не сбалансированнее, чем те, кто её кормит. С одной форели получают в среднем 350 грамм красной икры. Бывает, доходит и до полукилограмма деликатеса.