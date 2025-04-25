В Сибайском музее появились новые экспонаты из зоны СВО

В Сибае историко-краеведческий музей пополнился новыми выставочными образцами, привезенными из зоны боевых действий. В мае 2023 года открылась выставка под названием «От Великой Отечественной войны до специальной военной операции». Так начала создаваться экспозиция военных атрибутов современных реалий.

В этот раз Ирик Кузибаев передал музею трофейные дроны и гильзы. В составе команды Союза общественных инициатив Зауралья он регулярно ездит в зону СВО с гуманитарной помощью и поддерживает бойцов на передовой. Как отмечает руководство галереи, артефакты рассказывают посетителям о происходящих событиях гораздо больше, чем фото или видео.