В Стерлитамаке прошел «СтроительФест-2025»

В Стерлитамаке впервые прошел «СтроительФест-2025». Уникальный мультиформатный фестиваль объединил десятки застройщиков и специалистов по благоустройству и интерьеру. Формат мероприятия для Стерлитамака новый и востребованный.
Рынок строительства активно развивается, растет как спрос, так и предложение. Организаторы «СтроительФеста» отмечают: второй по величине город республики заслужил столь масштабные события.
Новый для Стерлитамака фестиваль поддержал и телеканал БСТ. На площадке бизнес-лектория застройщикам рассказали, как нужно работать со средствами массовой информации.