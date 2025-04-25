В Стерлитамаке прошел «СтроительФест-2025»

БСТ всегда поддерживает события подобного формата. Особенно если они новые, идут первый раз и не в Уфе, потому что в Уфе проходит много всего интересного, а за пределами Уфы, как известно, мало. Вот сейчас мы находимся в Стерлитамаке. Новый торговый центр, новая отремонтированная набережная, где как ни здесь сделать первый фестиваль, который посвящен строительству и ремонту.

Леонид Егоров, шеф-редактор отдела интернет-вещания службы маркетинга и новых медиа АО ТРК «Башкортостан»