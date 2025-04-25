В Стерлитамаке прошел «СтроительФест-2025»

В Стерлитамаке впервые прошел «СтроительФест-2025». Уникальный мультиформатный фестиваль объединил десятки застройщиков и специалистов по благоустройству и интерьеру. Формат мероприятия для Стерлитамака новый и востребованный.

Рынок строительства активно развивается, растет как спрос, так и предложение. Организаторы «СтроительФеста» отмечают: второй по величине город республики заслужил столь масштабные события.

Новый для Стерлитамака фестиваль поддержал и телеканал БСТ. На площадке бизнес-лектория застройщикам рассказали, как нужно работать со средствами массовой информации.

БСТ всегда поддерживает события подобного формата. Особенно если они новые, идут первый раз и не в Уфе, потому что в Уфе проходит много всего интересного, а за пределами Уфы, как известно, мало. Вот сейчас мы находимся в Стерлитамаке. Новый торговый центр, новая отремонтированная набережная, где как ни здесь сделать первый фестиваль, который посвящен строительству и ремонту.

Леонид Егоров, шеф-редактор отдела интернет-вещания службы маркетинга и новых медиа АО ТРК «Башкортостан»
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