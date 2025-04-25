Заморозки в Башкирии: как спасти сад от внезапного похолодания

Синоптики предупреждают о резком похолодании. На предстоящих выходных в большинстве районов пройдут дожди, местами с грозами. А вот в начале следующей недели ночью установится отрицательная температура, пройдет дождь с мокрым снегом. По данным Башгидрометцентра, жителей настигнут заморозки. Особенно некстати такая погода придется садоводам и любителям природы.

Дешево и сердито. Дуга, каркас и укрывной материал — прочный и одновременно легкий, не деформируется при перепадах температур. Методом проб и ошибок Светлана Хайруллина высадила у дома ели, туи, пионы, розы. В садоводстве более десятка лет, ситуации случались разные.

Для Светланы выращивание цветов и пополнение коллекции — это еще с юности отдушина и особый вид медитации. Для себя и на продажу она высадила больше 30 сортов петунии. Есть и вербены, пеларгонии, герань. Но какой бы любимой ни была работа, это тяжелый и кропотливый труд.

Именно этим следует заняться садоводам и любителям цветов в ближайшие выходные, пока тепло. В районах республики пройдут дожди. А вот с понедельника температура начнет резко понижаться, комментируют в Башгидрометцентре, — ночью до +1...+6 градусов, днем — в пределах 5-10 градусов выше нуля.

Поэтому, чтобы не потерять черенки, садоводы должны следовать нескольким правилам, например, накануне заморозков «задымить» участок — разжечь тлеющий костер. Так температура на участке будет выше. А еще, как говорят эксперты, можно обильно облить деревья водой — утром вода испарится, образуется туман, и вновь деревья окажутся в тепле.