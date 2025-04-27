Как безопасно сплавляться по рекам Башкирии в майские праздники

К старту готовится и сезон сплавов. Уже на майских праздниках. Туристические компании устроят гостям не просто отдых, а настоящее приключение среди скал, лесов и рек Башкортостана. На водных турах путешественники также смогут рассмотреть Уфу со всех сторон.

Марат Базитов из Уфы уже более 10 лет занимается туризмом и он точно знает, что необходимо брать с собой на сплав. Ежегодно с компанией друзей он отправляется в двухдневный водный поход. Ходят по рекам Ай и Юрюзань. Многие знают Марата как истинного сплавщика, ведь даже незнакомые ему люди хотят пойти с ним по воде.

У нас есть основной костяк. Но не всегда у всех получается, и мы подключаем знакомых. У нас даже бывает очередь, спрашивают: «Вы собираетесь?» Марат Базитов, турист

Кто-то сплавляется сам, а кто-то обращается в туристические компании. Организаторы отдыха полностью берут на себя все хлопоты — от подготовки снаряжения до питания и трансфера. Гостям только и остаётся, что наслаждаться. На сплавах туристам показывают то, что невозможно увидеть из окна машины.

Каждая река особенна по-своему в нашем крае. Есть свои какие-то изюминки: водопады, скалы, горы, пещеры. То есть можно увидеть практически всё. Руслан Ганяев, организатор сплавов

Вода — это стихия, которая не прощает ошибок. Поэтому в первую очередь необходимо соблюдать технику безопасности. Перед отправкой на сплав обязательно нужно подробно изучить маршрут, проверить исправность судна, наличие спасательных жилетов и касок, пройти регистрацию на сайте МЧС или Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.

МЧС России напоминает о необходимости зарегистрировать свою туристическую группу и маршрут на сайте главного управления МЧС России по РБ. Это поможет в случае опасных для жизни и здоровья ситуаций быстро и оперативно оказать вам помощь. Для обеспечения безопасности при сплавах в Башкортостане планируется дежурство спасателей в период майских праздников на наиболее сложных порогах рек Большой и Малый Инзер, Сакмара, Зелим. Будут организованы временные спасательные посты. 24 часа в сутки спасатели будут готовы оказать помощь попавшим в беду. Алик Шарафутдинов, руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

МЧСники могут на любом этапе маршрута водного остановить группу, проверить наличие спасательных жилетов. Основной такой момент — есть штрафные санкции. То есть мы это знаем, поэтому у нас инструктор, он когда едет на маршруте, он, конечно, обязательно смотрит, чтобы туристы не снимали жилеты, хотя в принципе у них есть соблазны сделать красивые фото. Эльвира Лутфуллина, руководитель туристической компании

Помимо техники безопасности, инструкторы обязаны знать правила оказания первой помощи. Ежегодно они проходят аттестацию по повышению квалификации спасательных мероприятий. Каждый при себе имеет аптечку и дипломы проводников.

Несмотря на то что мы каждый год проходим курсы по оказанию медпомощи, то есть с каждым разом мы обновляем знания. Буквально вчера сам был на этих курсах. То есть у нас в несколько стадий проходит. Хотя, в принципе, можно раз в три года проходить, но всё равно все как бы знания они забываются, за зиму не сталкиваешься с ними, но перед началом сезона нужно, чтобы всё вспомнилось. Руслан Хакимов, организатор сплавов

Сплавы по башкирским рекам — это настоящее приключение, в котором природа может преподнести туристам сюрпризы. Короткие и длинные, простые и сложные, спокойные и полные острых ощущений и адреналина — такими разными могут быть майские водные походы в Башкортостане.