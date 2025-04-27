Как безопасно сплавляться по рекам Башкирии в майские праздники

К старту готовится и сезон сплавов. Уже на майских праздниках. Туристические компании устроят гостям не просто отдых, а настоящее приключение среди скал, лесов и рек Башкортостана. На водных турах путешественники также смогут рассмотреть Уфу со всех сторон.
Марат Базитов из Уфы уже более 10 лет занимается туризмом и он точно знает, что необходимо брать с собой на сплав. Ежегодно с компанией друзей он отправляется в двухдневный водный поход. Ходят по рекам Ай и Юрюзань. Многие знают Марата как истинного сплавщика, ведь даже незнакомые ему люди хотят пойти с ним по воде.
Кто-то сплавляется сам, а кто-то обращается в туристические компании. Организаторы отдыха полностью берут на себя все хлопоты — от подготовки снаряжения до питания и трансфера. Гостям только и остаётся, что наслаждаться. На сплавах туристам показывают то, что невозможно увидеть из окна машины.
Вода — это стихия, которая не прощает ошибок. Поэтому в первую очередь необходимо соблюдать технику безопасности. Перед отправкой на сплав обязательно нужно подробно изучить маршрут, проверить исправность судна, наличие спасательных жилетов и касок, пройти регистрацию на сайте МЧС или Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.
Помимо техники безопасности, инструкторы обязаны знать правила оказания первой помощи. Ежегодно они проходят аттестацию по повышению квалификации спасательных мероприятий. Каждый при себе имеет аптечку и дипломы проводников.
Сплавы по башкирским рекам — это настоящее приключение, в котором природа может преподнести туристам сюрпризы. Короткие и длинные, простые и сложные, спокойные и полные острых ощущений и адреналина — такими разными могут быть майские водные походы в Башкортостане.
В этом году запланированы водные маршруты по рекам Белой, Зилим, Инзер, Ай, Юрюзань и Нугуш. Также будут сплавы на сапах по озеру Аслыкуль и реке Сим. Кроме того, туристы смогут пройти по воде вокруг Уфы. А 1 мая стартует новый длительный сплавной сезон.