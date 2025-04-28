В Башкирии в ближайшие дни ожидаются дожди со снегом

По данным синоптиков, сегодня, 28 апреля, в некоторых районах пройдут дожди с мокрым снегом. Ветер северный и северо-западный, порывистый. Днем температура воздуха составит от +3 до +8°С, в юго-восточной части региона до +13°С.

Во вторник, 29 апреля, ночью прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в некоторых участках возможны отложения мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица. Ветер западный и северо-западный, с порывами. Ночная температура будет в пределах +1, -4°С, а дневная — от +6 до +11°С.