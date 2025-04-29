В Башкирии появится девять новых избирательных участков, названных в честь героев ВОВ

В Башкортостане появится еще девять именных избирательных участков. Об этом говорили на заседании Центризбиркома республики. Первые именные избирательные участки учредили в 2014 году: в селе Аскарово Абзелиловского района — имени Героя Советского Союза Тагира Кусимова, и в селе Шаймуратово Кармаскалинского района — имени героя России Минигали Шаймуратова.
В преддверии 80-летия Великой Победы Центризбирком Башкортостана обратился к территориальным комиссиям с предложением рассмотреть вопрос о присвоении имён героев Великой Отечественной войны другим участкам, которые отвечают определенным требованиям.