В Абзелиловском районе обсудили вопросы ЖКХ на форуме «Управдом»

В Абзелиловском районе прошел форум «Управдом». Он собрал на одной площадке глав сельских поселений, руководителей ресурсоснабжающих организаций, председателей МКД и общественников. Было отмечено, что продолжаются работы по капитальному ремонту кровли многоквартирных домов.
В 2026 и 2027 годах запланирована реконструкция в селах Янгельский и Красная Башкирия. Также был затронут вопрос изменения взносов за капремонт. Собираемость составляет 87 процентов. При этом в республике сумма одна из самых низких в стране, которая давно не повышалась. В отличие от стройматериалов.
На встрече также разбирали обращения местных. Так, к примеру, жительница Аскарово пожаловалась на гнилые лестницы в ее подъезде. До 12 июня эту проблему должны решить. Отсутствие освещения, недостаточное тепло в зимний период и многое другое поставлены на контроль.