В Абзелиловском районе обсудили вопросы ЖКХ на форуме «Управдом»

В Абзелиловском районе прошел форум «Управдом». Он собрал на одной площадке глав сельских поселений, руководителей ресурсоснабжающих организаций, председателей МКД и общественников. Было отмечено, что продолжаются работы по капитальному ремонту кровли многоквартирных домов.

В 2026 и 2027 годах запланирована реконструкция в селах Янгельский и Красная Башкирия. Также был затронут вопрос изменения взносов за капремонт. Собираемость составляет 87 процентов. При этом в республике сумма одна из самых низких в стране, которая давно не повышалась. В отличие от стройматериалов.