В Уфе стартовал финал «Чудо-шашек»

В Уфе стартовал финал регионального этапа всероссийских соревнований «Чудо-шашки». Эти старты имеют богатую историю и проводятся с 1966 года. С января по апрель прошла серия отборочных турниров. Лучшие команды по итогам пробились в решающую стадию. Она уже в третий раз проходит в Конгресс-холле «Торатау».

Когда мы говорим о том, чтобы развивать отдаленные регионы нашей республики в шашечном плане, конечно же, им удобно приезжать именно на эти соревнования. Поскольку они командные и здесь нивелируется уровень игры.

Школьные коллективы сражаются за право представлять республику на всероссийском уровне. Всего в Уфе собралось 28 команд. В каждой из них — четыре юных шашиста в возрасте не старше 14 лет. Помимо соревновательной программы, организаторы подготовили и обширную культурную. Участники посетят театры и музеи Уфы. Торжественное открытие республиканского финала прошло в понедельник, а уже во вторник станут известны имена победителей.