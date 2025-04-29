В Стерлитамаке стартовал медиа-хакатон для старшеклассников

В Стерлитамакском филиале Уфимского университета науки и технологий проходит I республиканский медиа-хакатон «Вне рамок #102». Его участниками стали школьники, владеющие навыками фото- и видеосъемки и монтажа, графического дизайна, умеющие писать тексты, а также руководитель.

Ребят ждут интенсивы и мастер-классы от ведущих специалистов, а также возможность продемонстрировать свои знания в области создания креативного и востребованного медиаконтента.

Республиканский медиа-хакатон направлен на развитие творческого потенциала старшеклассников, повышение их интереса к сфере медиа и современных технологий, а также выявление и поддержку талантливых молодых людей, стремящихся к профессиональной работе с медиаконтентом.