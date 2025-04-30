В Баймаке открылся музей, посвящённый СВО

В Баймаке открыли музей, посвящённый специальной военной операции. «Герои Башкортостана. Эхо Донбасса» — такое название получила галерея, ставшая местом памяти о земляках, участниках СВО.

Развернули её на базе Баймакской школы №1 благодаря выпускнику Руслану Сагадееву, а также активной поддержке Союза общественных инициатив Зауралья, военнослужащих СВО. Музей стал одним из самых богатых по количеству трофеев в республике. Там представлены дроны, реактивные ракеты, гильзы, переносные противотанковые комплексы и беспилотные летательные аппараты. Многие трофеи бойцы передавали лично.