В Баймаке открылся музей, посвящённый СВО

В Баймаке открыли музей, посвящённый специальной военной операции. «Герои Башкортостана. Эхо Донбасса» — такое название получила галерея, ставшая местом памяти о земляках, участниках СВО.
Развернули её на базе Баймакской школы №1 благодаря выпускнику Руслану Сагадееву, а также активной поддержке Союза общественных инициатив Зауралья, военнослужащих СВО. Музей стал одним из самых богатых по количеству трофеев в республике. Там представлены дроны, реактивные ракеты, гильзы, переносные противотанковые комплексы и беспилотные летательные аппараты. Многие трофеи бойцы передавали лично.
На торжественное открытие музея собралось много местных жителей, а также приглашенных гостей. Галерея будет постоянно пополняться экспонатами. Это позволит жителям Башкирского Зауралья не только увидеть, но и глубже понять суть СВО, узнать о подвигах земляков.