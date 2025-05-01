В Уфе начал работу колл-центр по платным парковкам

Операторы консультируют по оплате, возможным льготам и другим вопросам. Почти 1200 платных парковок начнут действовать на девяти участках центральной части города 1 июня – сначала в тестовом режиме.

Оплатить парковочное место можно будет как сразу по прибытии, так и в течение дня до 23:00. Установка паркоматов пока невозможна, уверяют специалисты. Контроль своевременности оплаты будет осуществляться мобильными и стационарными комплексами фото- и видеофиксации. Автовладельцу за нарушение грозит штраф в размере от 500 до 2,5 тыс. рублей.