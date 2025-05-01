В МЧС по Башкирии рассказали о готовности к пожароопасному сезону

Экстренные службы Башкортостана готовы к наихудшему развитию сценария по тушению возгораний в лесах. Об этом сообщил начальник МЧС по республике Марат Латыпов на встрече с журналистами.
С начала 2025 года в Башкортостане произошло 2079 пожаров, 91 человек погибли, из них 7 детей. Как отметило руководство, во второй половине мая ожидается повышение класса пожарной опасности в лесах. В июне-июле – более-менее спокойные прогнозы, а август-сентябрь – увеличение средних многолетних значений.
Кроме того, в перечень территорий, подверженных угрозе распространения лесных и других пожаров, вошли 186 населенных пунктов, 47 детских лагерей и 63 садовых товарищества. Согласно плану по тушению возгораний в Башкортостане, могут быть привлечены более 10 тысяч человек.