В Уфе начался суд над бизнесменом, выдававшим кабальные микрозаймы

Заём под 120% годовых: в Октябрьском районном суде Уфы начался громкий процесс над бизнесменом, который выдавал кабальные микрозаймы. Люди брали кредиты под залог своего имущества, и стоило им только просрочить заём, как у них тут же отбирали квартиры. К пострадавшим ломились домой, спиливали замки, бизнесмен не щадил даже семьи с детьми и пенсионеров, которые в итоге оставались на улице.

Как только порог зала заседаний Октябрьского районного суда Уфы переступает бизнесмен Павел Кантор, на него обрушиваются вопросы. Слушатели, которые пришли в суд, – пострадавшие от его рук. Всем им ростовщик когда-то выдавал займы под кабальные 120% годовых. При этом еще под залог квартиры. Условия для многих оказались непосильными.

Без крыши над головой остались десятки людей. Среди заемщиков есть и пенсионеры. Зульфия Калимуллина уже почти десять лет вынуждена снимать жилье, а вещи хранить в гараже. Ее квартиру, говорит женщина, забрал ростовщик.

Присутствовать на долгожданном суде над бизнесменом смогли не все заемщики – кто-то просто не дожил до начала процесса. Илья Майтов и его брат Алексей получили квартиру по наследству после смерти матери. Вместе с недвижимостью им достался и колоссальный долг перед бизнесменом Кантором. Мать занимала у него деньги на лечение – страдала от онкологии. Сейчас подростки вместе с бабушкой отбиваются от желающих занять квартиру – Кантор успел ее продать.

Незваные гости кошмарят бывших заемщиков бизнесмена и по сей день. Пытаются выломать замки, звонят, угрожают, рассказывают пострадавшие. Заемщики говорят, что каждый день живут в страхе.

На этом судебном заседании прокурор зачитал обвинительное заключение. Из него следует, что заниматься предпринимательской деятельностью Кантор вообще не имел права. Следствие полагает, что конечной целью бизнесмена был заработок не на процентах от выдаваемых им сумм, а доход с продажи квартир пострадавших. Даже тогда, когда заемщики были готовы выплатить ему долг.

Предприниматель свою вину не признает. В свою защиту он заявляет, что люди сами согласились на такие кредитные условия.