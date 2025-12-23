В Уфе суд конфисковал иномарку за повторную пьяную езду

В Уфе 32-летний водитель лишился своего автомобиля за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

По данным прокуратуры республики, в апреле сотрудники ГАИ остановили «Daewoo Nexia» и выявили у водителя признаки опьянения, что позже подтвердилось результатами освидетельствования.