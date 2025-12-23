В Уфе суд конфисковал иномарку за повторную пьяную езду

В Уфе 32-летний водитель лишился своего автомобиля за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.
По данным прокуратуры республики, в апреле сотрудники ГАИ остановили «Daewoo Nexia» и выявили у водителя признаки опьянения, что позже подтвердилось результатами освидетельствования.
Суд назначил ему обязательные работы сроком 180 часов и лишил водительских прав на 1 год 9 месяцев. Кроме того, у нарушителя конфисковали машину в доход государства. Подсудимый свою вину признал.