В Уфе суд конфисковал иномарку за повторную пьяную езду

В Уфе 32-летний водитель лишился своего автомобиля за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Фото №1 - В Уфе суд конфисковал иномарку за повторную пьяную езду

По данным прокуратуры республики, в апреле сотрудники ГАИ остановили «Daewoo Nexia» и выявили у водителя признаки опьянения, что позже подтвердилось результатами освидетельствования.

Суд назначил ему обязательные работы сроком 180 часов и лишил водительских прав на 1 год 9 месяцев. Кроме того, у нарушителя конфисковали машину в доход государства. Подсудимый свою вину признал.

