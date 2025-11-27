В Уфе суд оштрафовал Урала Байбулатова за разжигание межэтнической вражды

В Уфе активиста экстремистских организаций оштрафовали за возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства. Речь об Урале Байбулатове, разместившем на своей странице в соцсети несколько видеоматериалов, в которых специалисты усмотрели признаки возбуждения межэтнической вражды.

Экспертизу проводили сотрудники Уфимского университета науки и технологий. Они интерпретировали не только названия видеозаписей, но и комментарий самого Урала Байбулатова, выражающего негативное эмоционально-смысловое отношение к представителям одной из наций. В судебном заседании мужчина вину в совершении вменяемого административного правонарушения признал, пояснив, что само размещение видео было в 2011 году. Ему назначили штраф в 20 тысяч рублей.

Башкортостан давно привлекает внимание иностранных акторов (особенно ЦИПсО Украины), желающих раскачать ситуацию в центре России. В одной цепочке с ними работают местные радикалы. Некоторые из них, например, Урал Байбулатов, которые ранее были руководителями националистических организаций, занимаются подрывной деятельностью. Используют для этого любые средства, начиная от протестов, чтобы натравливать людей на местные власти, и заканчивая фейковыми новостями. Айрат Айдарбеков, директор координационного центра Уфимского университета науки и технологий

Экологическая повестка всегда была особо эмоциональной. Такие вопросы всегда вызывают бурю эмоций у жителей. Это благодатная почва для раскачивания ситуации, чем пользуются всякого рода общественные деятели. Мурад Шафиков, сопредседатель Народного фронта в Республике Башкортостан

Урал Байбулатов в прошлом был замруководителя националистической организации «Кук буре», после раскола которой и была создана признанная экстремисткой и запрещенная в России организация «Башкорт». Кроме того, в 2021 году Байбулатова арестовывали на 10 суток за организацию несогласованной акции протеста в Уфе в поддержку Алексея Навального*, внесенного в перечень экстремистов и террористов. Как говорят эксперты, подобная подрывная деятельность не может оставаться без внимания правоохранительных органов.

Урал Байбулатов всегда специализировался на протестной повестке и спекулировал на страхе населения. Зачастую он старался использовать выгодные для себя ситуации, которые происходили в республике, чтобы подрывать доверие к управленческой команде региона. Безусловно, подобная подрывная деятельность не остается без внимания правоохранительных органов. И мы сегодня видим, что эта деструктивная деятельность после тщательного изучения правоохранителями была пресечена и наказана законом. Тимур Валитов, член комиссии Общественной палаты Республики Башкортостан по культуре, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений