В Янаул приехал «Поезд Победы»

В состав ретропоезда вошли паровоз серии ЛВ-165, а также шесть платформ с выставочными образцами военной техники: знаменитой «Катюшей», артиллерийскими орудиями, транспортом и легендарным танком Т-34-85. Также два вагона-теплушки с полевой кухней и тематической композицией с предметами быта и интерьера военных лет.