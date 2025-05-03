В Уфе прошёл противопожарный рейд по СНТ

Бесплатные извещатели и ценные советы. Сотрудники МЧС и управления пожарной охраны Уфы провели совместный рейд по садовым товариществам. Пенсионерам и многодетным семьям, прописанным в СНТ, помимо буклетов, раздали сигнализации, реагирующие на дым. Что грозит за нарушение особого противопожарного режима, введённого в республике?
СНТ «Заречное» Кировского района Уфы можно назвать образцовым в плане обеспечения противопожарной безопасности. Не дожидаясь сотрудников МЧС, садоводы прошли обучение, чтобы самим проводить инструктаж среди своих. Но и людям в погонах они тоже рады, тем более что приходят не с пустыми руками.
Визит пожарных не занимает много времени. Так что от грядок отвлекаться не нужно. Всего за пару минут садоводы получают ценные советы, которые могут спасти от беды. И хотя рейды проводятся регулярно, польза от них огромная, говорят садоводы.
Огнетушители есть не только на участках, но и расставлены по периметру СНТ. Также на перекрестках установлены пожарные щиты с баграми, лопатами и вёдрами. Всё это приобрели благодаря поддержке руководства республики.
С 18 апреля в Башкортостане введён особый противопожарный режим. И хотя сейчас стоит дождливая погода, следовать ограничениям жизненно важно. С начала текущего года в садовых товариществах республики произошло 50 пожаров, в которых погибли три человека. По данным МЧС, основными причинами возгораний стали нарушение правил эксплуатации электрооборудования, устройства печей и неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении.
Для многих шашлыки на даче на майские праздники уже традиция. Но инспекторы предупреждают, что нарушение особого противопожарного режима может привести не только к возгоранию, но и к крупному штрафу.
Но всё же главная цель подобных рейдов – не наказать, а предупредить садоводов. На каждом участке инспектора не поставишь. Поэтому отдыхающие на дачах должны помнить, что в первую очередь их безопасность и жизни родных и близких зависят от них самих.