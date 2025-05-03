В Уфе прошёл противопожарный рейд по СНТ

Бесплатные извещатели и ценные советы. Сотрудники МЧС и управления пожарной охраны Уфы провели совместный рейд по садовым товариществам. Пенсионерам и многодетным семьям, прописанным в СНТ, помимо буклетов, раздали сигнализации, реагирующие на дым. Что грозит за нарушение особого противопожарного режима, введённого в республике?

СНТ «Заречное» Кировского района Уфы можно назвать образцовым в плане обеспечения противопожарной безопасности. Не дожидаясь сотрудников МЧС, садоводы прошли обучение, чтобы самим проводить инструктаж среди своих. Но и людям в погонах они тоже рады, тем более что приходят не с пустыми руками.

Визит пожарных не занимает много времени. Так что от грядок отвлекаться не нужно. Всего за пару минут садоводы получают ценные советы, которые могут спасти от беды. И хотя рейды проводятся регулярно, польза от них огромная, говорят садоводы.

Каждый год проводят рейды. Мы придерживаемся всех правил. Бочка наполнена водой, дома есть огнетушитель. Такие мероприятия нас дисциплинируют. Наталья Васюра, садовод

Огнетушители есть не только на участках, но и расставлены по периметру СНТ. Также на перекрестках установлены пожарные щиты с баграми, лопатами и вёдрами. Всё это приобрели благодаря поддержке руководства республики.

Мы купили большие огнетушители и пожарные щиты на субсидию от Правительства Башкирии. Обошлось всё в 80 тысяч, там компенсировали, и вышло всего 8 тысяч. У нас почти у каждого садовода есть огнетушитель дома или в бане, мы это давно практикуем. Флюра Сердюк, представитель СНТ «Заречное»

С 18 апреля в Башкортостане введён особый противопожарный режим. И хотя сейчас стоит дождливая погода, следовать ограничениям жизненно важно. С начала текущего года в садовых товариществах республики произошло 50 пожаров, в которых погибли три человека. По данным МЧС, основными причинами возгораний стали нарушение правил эксплуатации электрооборудования, устройства печей и неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении.

Мы же смотрим по телевизору, какие пожары бывают, что целые посёлки сгорают. Поэтому такие рейды нужны. Мы люди советской закалки, поэтому всё соблюдаем. Ильгиз Фазуллин, садовод

Для многих шашлыки на даче на майские праздники уже традиция. Но инспекторы предупреждают, что нарушение особого противопожарного режима может привести не только к возгоранию, но и к крупному штрафу.

Запрещено разжигать костры на землях сельхозназначения и городских муниципальных землях. За нарушение особого противопожарного режима полагается штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Никита Лоскутов, государственный инспектор г. Уфы по пожарному надзору