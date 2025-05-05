«Змейка» передним и задним ходом, групповое движение, скоростной разворот, экстренное торможение и параллельная парковка. В Уфе военные автоинспекторы отработали приемы контраварийного вождения.
Сначала военнослужащие изучали теорию и отрабатывали на тренажерах технику скоростного, силового и комбинированного руления, различные хваты, а также действия при потери устойчивости и управляемости машины. Затем тренировки продолжились на открытой площадке и улицах города. Особое внимание при проведении практических манёвров уделялось слаженности действий экипажей и умению быстро ориентироваться в экстремальных условиях.
ВАИ входит в состав Главного управления военной полиции Минобороны. Каждые пять лет его служащие обязаны проходить повышение квалификации. На этот раз курсы организовали представителям 22 инспекций Центрального военного округа. По итогу каждого раздела подготовки инспекторы сдают экзамен. По завершении курса они получат свидетельства и сертификаты.