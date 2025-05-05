В Уфе военные автоинспекторы отработали приемы контраварийного вождения

«Змейка» передним и задним ходом, групповое движение, скоростной разворот, экстренное торможение и параллельная парковка. В Уфе военные автоинспекторы отработали приемы контраварийного вождения.

Сначала военнослужащие изучали теорию и отрабатывали на тренажерах технику скоростного, силового и комбинированного руления, различные хваты, а также действия при потери устойчивости и управляемости машины. Затем тренировки продолжились на открытой площадке и улицах города. Особое внимание при проведении практических манёвров уделялось слаженности действий экипажей и умению быстро ориентироваться в экстремальных условиях.