Танцевальный коллектив из Уфы завоевал гран-при в международном конкурсе

Уфимский коллектив завоевал гран-при в международном конкурсе по хореографии Red Style Fest, который проходил в Самаре. Танцоры покорили судей современным танцем. Также они отличились другими своими постановками и дважды стали лауреатами I степени.

На следующий день хореографический ансамбль успешно выступил на всероссийском чемпионате «Легенда». Команда удостоилась званий лауреатов второй и третьей степеней.