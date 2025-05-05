Танцевальный коллектив из Уфы завоевал гран-при в международном конкурсе

Уфимский коллектив завоевал гран-при в международном конкурсе по хореографии Red Style Fest, который проходил в Самаре. Танцоры покорили судей современным танцем. Также они отличились другими своими постановками и дважды стали лауреатами I степени.
На следующий день хореографический ансамбль успешно выступил на всероссийском чемпионате «Легенда». Команда удостоилась званий лауреатов второй и третьей степеней.
Коллектив появился два года назад, но уже ярко заявил о себе. Сейчас в его составе около 30 ребят.