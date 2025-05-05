Житель Уфы запустил беговой марафон в поддержку детей с ОВЗ

Он пробегает почти 30 километров в день, чтобы помочь особенным детям. Уфимец Антон Марченко запустил благотворительный марафон для сбора 100 тысяч рублей на организацию инклюзивных летних смен для детей с ограниченными возможностями здоровья из центра «Ломая барьеры».

Мужчина уже пробежал более 430 километров и взятый темп планирует сохранить до 24 мая – дня Всероссийского полумарафона ЗаБег.РФ. Вообще для Антона бег около 10 лет является неотъемлемой частью жизни. В этот раз он решил совместить приятное с полезным.