Кадеты Уфы провели церемонию развода караулов к 80-летию Победы

Церемонию развода караулов и показательные выступления продемонстрировали уфимские кадеты. Ребята 15-17 лет показали строевые приемы с оружием, жонглирование карабином и фланкировку шашками, а также прошли торжественным маршем перед памятником Минигали Шаймуратову и всем защитникам Родины.

Это мероприятие в Уфе проводится впервые как подарок уфимского кадетского корпуса Уфе и Республике Башкортостан к 80-летию Великой Победы. На церемонии приняли участие более 40 лучших кадетов, которые прошли серьезную строевую подготовку. Показательные выступления пройдут и 6-7 мая на Советской площади с 16 до 18 часов.