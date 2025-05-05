В Башкирии разработали молекулу для лечения инфаркта

Открытие, которое может спасти множество жизней. Ученые из Башкортостана совершили прорыв в лечении инфаркта миокарда. Они разработали уникальную молекулу, способную значительно уменьшить зону поражения сердечной ткани. Новое соединение стало основой лекарства, которое уже прошло первые этапы испытаний и показало высокую эффективность. Ее разработали на грант в лаборатории малых таргетных молекул БГМУ в Межвузовском студенческом кампусе.
Разработка молекулы, которая сможет уменьшить повреждение сердечной ткани после инфаркта, — уже не предел мечтаний, а результат двухлетней кропотливой работы ученых из Башкирского медуниверситета совместно с коллегами из Китая. Благодаря ее открытию совсем скоро может появиться новое лекарство, сохраняющее жизнеспособность сердца.
Испытания прошли успешно и показали эффективность в защите сердечной мышцы. Впереди — клиническая апробация. Она и определит судьбу полученного соединения.
Благодаря оптическому томографу можно увидеть, как лекарственный препарат распространяется внутри лабораторного животного и на какие участки оказывает эффект. Применяется при лечении онкологии, в хирургии, но в данном случае используется для диагностики и лечения заболеваний сердца.
Оборудование под такую задачу, единственное в России, находится в Межвузовском кампусе Евразийского НОЦ. Далее у лабораторных крыс, которые имеют схожую генетику с людьми, фиксируют сердцебиение. После снятия показателей они, здоровые, отправляются обратно в клетку.
Согласно статистике, сердечные заболевания — основная причина летальности в мире. Ежегодно от инфаркта миокарда умирают сотни тысяч людей. Разработка нового лекарства — это не только научный прорыв, но и шанс спасти бесчисленное количество жизней. В случае успеха новое лекарство станет мощным импульсом для развития российской фармацевтической науки.