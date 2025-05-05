В Башкирии разработали молекулу для лечения инфаркта

Открытие, которое может спасти множество жизней. Ученые из Башкортостана совершили прорыв в лечении инфаркта миокарда. Они разработали уникальную молекулу, способную значительно уменьшить зону поражения сердечной ткани. Новое соединение стало основой лекарства, которое уже прошло первые этапы испытаний и показало высокую эффективность. Ее разработали на грант в лаборатории малых таргетных молекул БГМУ в Межвузовском студенческом кампусе.

Разработка молекулы, которая сможет уменьшить повреждение сердечной ткани после инфаркта, — уже не предел мечтаний, а результат двухлетней кропотливой работы ученых из Башкирского медуниверситета совместно с коллегами из Китая. Благодаря ее открытию совсем скоро может появиться новое лекарство, сохраняющее жизнеспособность сердца.

Для того чтобы разработать новое химическое соединение, которое потенциально может стать лекарственным препаратом, мы синтезировали ряд молекул, которые уже прошли исследования на этапе инвитро — на клеточном уровне. Данный этап работы был выполнен на стороне китайского университета. Наша часть заключается в исследовании на изолированных органах и на лабораторных животных. Александр Самородов, руководитель проекта, заведующий кафедрой фармакологии с курсом клинической фармакологии БГМУ

Испытания прошли успешно и показали эффективность в защите сердечной мышцы. Впереди — клиническая апробация. Она и определит судьбу полученного соединения.

Оборудование здесь представлено в единичных экземплярах по России. Это лазер спекл-визуализации, который позволяет без инвазии оценить кровоток в заданном объекте, будь это сердце, мозг или любые органы. То есть мы делаем инфаркт любого органа, но чаще всего — это сердце, и затем неинвазивно, то есть не подвергая никаким другим манипуляциям лабораторное животное, мы можем оценить кровоток в сердце. Алина Кудакаева, лаборант-исследователь, студентка 4 курса лечебного факультета БГМУ

Благодаря оптическому томографу можно увидеть, как лекарственный препарат распространяется внутри лабораторного животного и на какие участки оказывает эффект. Применяется при лечении онкологии, в хирургии, но в данном случае используется для диагностики и лечения заболеваний сердца.

Оборудование под такую задачу, единственное в России, находится в Межвузовском кампусе Евразийского НОЦ. Далее у лабораторных крыс, которые имеют схожую генетику с людьми, фиксируют сердцебиение. После снятия показателей они, здоровые, отправляются обратно в клетку.

Первичные результаты показывают, что лабораторным животным, которые склонны к ишемической болезни сердца и острого коронарного синдрома, вероятность развития инфаркта снижается в разы, ритм у лабораторных животных синусовый, они чувствуют себя прекрасно. Александр Самородов, руководитель проекта, заведующий кафедрой фармакологии с курсом клинической фармакологии БГМУ