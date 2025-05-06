Глава Башкирии озвучил план благоустройства площадей районных центров

В рабочих поездках всегда возникают традиционные вопросы – дороги, ремонты объектов. Сейчас все главы видят, что у нас особый интерес к состоянию и развитию среднего профессионального образования. В Чекмагуше есть колледж, мы его тоже посмотрим и приведем в порядок. Колледжи должны быть высококлассными, начиная с учебных мастерских, и, конечно, общежитий. Детей нельзя селить в помещения, где стыдно находиться. Также, по словам главы района, есть хороший пионерлагерь, но он требует определённых существенных денежных инвестиций. Такие вопросы мы всегда обсуждаем в ходе встреч с главами районов, неважно, торжественное ли мероприятие или деловая поездка. Ведь именно вопросы благоустройства и комфорта людей – в приоритете.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан