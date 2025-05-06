Глава Башкирии озвучил план благоустройства площадей районных центров
Глава Башкирии анонсировал план благоустройства главных площадей в районных центрах. Об этом Радий Хабиров сообщил в разговоре с корреспондентом ИА «Башинформ».
Нужно навести порядок не только в Уфе, но и в райцентрах. Сейчас будем формировать программу по благоустройству центральных площадей районных центров, крупных населённых пунктов. Здесь тоже картина разная. Где-то уже сделали сами, где-то – более-менее поддерживают порядок, где-то срочно нужно вмешиваться.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
В пример он привел центральную площадь Чекмагуша.
Здесь осенью прошлого года сделали прекрасную площадь: применили новые материалы, и цветовые гаммы начали играть. Понемножку эта культура приходит в наши, подчёркиваю, не только города, но и районные центры, и ее надо продвигать.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Руководитель республики также дал оценку развитию Чекмагушевского района.
В рабочих поездках всегда возникают традиционные вопросы – дороги, ремонты объектов. Сейчас все главы видят, что у нас особый интерес к состоянию и развитию среднего профессионального образования. В Чекмагуше есть колледж, мы его тоже посмотрим и приведем в порядок. Колледжи должны быть высококлассными, начиная с учебных мастерских, и, конечно, общежитий. Детей нельзя селить в помещения, где стыдно находиться. Также, по словам главы района, есть хороший пионерлагерь, но он требует определённых существенных денежных инвестиций. Такие вопросы мы всегда обсуждаем в ходе встреч с главами районов, неважно, торжественное ли мероприятие или деловая поездка. Ведь именно вопросы благоустройства и комфорта людей – в приоритете.