В Башкирии беженка из Украины спасает кошек и собак

Обрела новую Родину. Беженка из Украины покинула семью и нашла приют в Башкортостане. И теперь сама помогает нуждающимся. В Салаватском районе женщина спасает животных, которые оказались на грани смерти. Недавно начала сотрудничать с зооволонтёрами, которые обратили внимание, что и самой беженке требуется материальная помощь.

У каждого спасённого ею животного непростая судьба. Впрочем, как и у самой Татьяны. В этой халупе женщина живёт уже не первый год. Избу ей предоставила одна из местных жительниц, которая переехала в другой регион.

В помещении, помимо электричества, нет никаких коммуникаций. Самое непростое, рассказывает Татьяна, было пережить зиму. Дом отапливается дровами. Но вот печь практически пришла в негодность.

Согреваться в морозы помогали четвероногие. Когда одной из кошек потребовалась ветеринарная помощь, женщина связалась с зооволонтёрами, которые и обратили внимание на условия проживания самой Татьяны.

Жительница села, как выяснилось, беженка из Украины. Наполовину русская, она ещё задолго до полномасштабного конфликта на себе ощутила не совсем толерантное отношение. Долгое время скиталась по монастырям. Потом решила покинуть Незалежную.

В Башкортостан женщина попала также через монастырь, познакомившись с одной из монахинь. Однако несколько лет назад Татьяна покинула обитель. В Салаватском районе местный фермер помог беженке обустроиться в деревне Еланыш.

Женщина устроилась на работу в райцентре соседнего Дуванского района. Чтобы успеть на смену, ежедневно в 5 часов утра выходит к дороге и ждёт попутную машину. Возвращается домой ближе к полуночи. Впрочем, женщина ничуть не жалеет о том, что сменила Украину на Россию. Несмотря на сложности в жизни, кажется, больше переживает за спасённых животных.

Ну а волонтеры тем временем надеются помочь самой Татьяне с обустройством комфортного быта. Как минимум, ей нужна новая печь в доме и ремонт. А возможно, и другое, более подходящее жилье. Они надеются на отклик неравнодушных, которые смогут оказать беженке посильную помощь. Для связи можно выйти на волонтеров фонда.