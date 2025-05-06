В Уфе в госпитале ветеранов войн отметили День Победы

Сегодня в Уфе с Днем Победы поздравили пациентов республиканского клинического госпиталя ветеранов войн. Большую концертную программу для участников Великой Отечественной войны, спецоперации и тружеников тыла на свежем воздухе организовали врачи и сотрудники медучреждения.

Они лично исполняли композиции. Пели песни военных лет и творческие коллективы Уфы. Также реконструкторы в форме времён Великой Отечественной войны демонстрировали вооружение Красной армии, обмундирование и многое другое.

Также руководитель регионального управления следственного комитета Владимир Архангельский и министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин навестили ветеранов Великой Отечественной войны. Они пообщались с ними и вручили подарки. Гости также проведали и 98-летнего фронтовика Ризу Хакимова.