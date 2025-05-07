В Башкирии на День Победы прогнозируются дожди и грозы

Сегодня, 7 мая, в течение дня осадков не предвидится. Ветер северный, с порывами в отдельных районах. Температура воздуха днем составит от +17 до +22°С.
8 мая местами возможны кратковременные дожди, а на юге – ливни с грозами. Ветер северный, умеренный. Ночью температура будет в пределах от +5 до 10°С, днем – +17, +22°С.
9 мая ночью в отдельных районах прогнозируются кратковременные дожди, днем осадки возможны по всей республике. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью – +6, +11°С, днем – +15, +20°С.