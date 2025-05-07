В Уфе в лицее №2 проходят мероприятия ко Дню Победы

Торжественная линейка, подъём государственных флагов России и Башкортостана под звуки гимнов. Новая неделя в башкирском лицее №2 им. Гали Ибрагимова началась с патриотического мероприятия, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Приглашенный гость, боец медвзвода с позывным «Ямайка», провел с детьми «Разговор о важном», на котором обсудил тему патриотизма и истории, вспоминая героизм и подвиги предков.