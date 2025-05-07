В Уфе захоронения участников ВОВ можно будет найти по геолокации

Могилы умерших с точной геолокацией можно найти в информационных павильонах. Поисковики установлены на трех уфимских кладбищах — Южном, Сергиевском, Мусульманском. Они выводят на сайт Pomnim.me. В них можно найти погребения известных личностей, участников войн, в том числе Великой Отечественной.
На окошке достаточно ввести фамилию и имя своего родственника. И электронная книга памяти проложит маршрут к месту захоронения. Уникальная IT-программа, которая позволяет сегодня через сеть находить на сайте места захоронений своих близких, разработана и внедрена комбинатом спецобслуживания.
Данные регистрируются автоматически и поступают в базу ежесуточно. С архивных журналов в электронную базу было внесено почти 400 тысяч записей. Более 43 тысяч фотографий с координатами мест захоронения размещены на электронных картах городских кладбищ. http://pomnim.me.
Так появился IT-проект pomnimrb.ru. На сегодня книга памяти содержит информацию по 62 муниципальным образованиям республики. Это более 670 тысяч записей об умерших, в том числе почти 70 тысяч — об участниках ВОВ. Кроме того, существует и мобильная версия этого сайта.