В Уфе захоронения участников ВОВ можно будет найти по геолокации

Могилы умерших с точной геолокацией можно найти в информационных павильонах. Поисковики установлены на трех уфимских кладбищах — Южном, Сергиевском, Мусульманском. Они выводят на сайт Pomnim.me. В них можно найти погребения известных личностей, участников войн, в том числе Великой Отечественной.

На окошке достаточно ввести фамилию и имя своего родственника. И электронная книга памяти проложит маршрут к месту захоронения. Уникальная IT-программа, которая позволяет сегодня через сеть находить на сайте места захоронений своих близких, разработана и внедрена комбинатом спецобслуживания.

Данные регистрируются автоматически и поступают в базу ежесуточно. С архивных журналов в электронную базу было внесено почти 400 тысяч записей. Более 43 тысяч фотографий с координатами мест захоронения размещены на электронных картах городских кладбищ. http://pomnim.me.