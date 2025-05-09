Жители Мелеузовского района присоединились к акции «Бессмертный полк»

«Бессмертный полк» прошел и в деревне Сарышево Мелеузовского района – на родине двух героев. Один из них, Миннетдин Аминов, 21 сентября 1943 года проявил мужество при форсировании Днепра в составе передового отряда, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. А Андрей Мигунов, командир танкового батальона имени Героя Советского союза М.И. Зорина, погиб, выполняя боевые задачи в зоне СВО.