Жители Мелеузовского района присоединились к акции «Бессмертный полк»

«Бессмертный полк» прошел и в деревне Сарышево Мелеузовского района – на родине двух героев. Один из них, Миннетдин Аминов, 21 сентября 1943 года проявил мужество при форсировании Днепра в составе передового отряда, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. А Андрей Мигунов, командир танкового батальона имени Героя Советского союза М.И. Зорина, погиб, выполняя боевые задачи в зоне СВО.
Школьники пронесли портреты своих прадедов – участников Великой Отечественной войны и красные знамена Победы. Также прошел митинг на площади Героев во дворе школы, затем сельчане почтили память воинов-земляков у обелиска и возложили цветы у плиты, где выгравированы имена участников Великой Отечественной войны.