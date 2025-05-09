Родственники солдата из Баймакского района нашли место его гибели

Накануне 80-летия Победы правнуки съездили в Смоленскую область, где похоронены останки их предка. Привезли туда землю из родных мест и посадили дерево.

Загитулла Ишбулатов служил в 36-й курсантской стрелковой бригаде и погиб в 1942 году на северо-западном склоне безымянной высоты у деревни Кордюково. Его похоронили в братской могиле. Солдата долго не могли найти из-за того, что имена воинов с мусульманскими фамилиями в документах часто писались неверно.