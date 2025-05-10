В Иглинском районе прошёл масштабный фестиваль в честь Дня Победы

В Иглинском районе на базе военно-полевого лагеря «Каракорт» прошел масштабный праздничный фестиваль в честь 80-летия Победы. Так, команда страйкболистов показала зрителям свои боевые навыки.

Фестиваль посетили свыше десяти тысяч человек. Там организовали праздничный концерт и множество игровых и спортивных площадок для самых активных граждан и детей. Особый интерес у гостей праздника вызвала выставка оружия, в том числе трофейных образцов, а также документов бойцов ВСУ. Также провели мастер-класс по тактической медицине, в частности по оказанию первой помощи.