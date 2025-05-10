В Башкирии буздякские аграрии планируют завершить посевную кампанию

Буздякские аграрии засеяли уже больше половины плановых посевных площадей. Сейчас работа на полях — в самом разгаре. Если погода позволит, то в районе посевную кампанию завершат уже через две недели. В этом году многие аграрии добавили в структуру сева высокомаржинальные культуры, чтобы снизить зависимость от колебаний цен на зерно. Кто-то увеличил площади под них, кто-то впервые засеял на пробу. Но в целом структура ярового сева осталась традиционной с преобладанием зерновых и зернобобовых культур.

Ильдар Мугамиров с 7 утра — на поле. Каждую смену тракторист начинает с осмотра техники, затем вместе с помощниками наполняет бункеры нужным количеством зерна и удобрения — на гектар земли ему требуется 230 килограммов ячменя и 30 килограммов минерала. Только после этого мужчина садится за руль.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Азат Мухаметгалиев продолжил семейную династию аграриев. 15 лет назад создал собственное КФХ. Сегодня он на трех тысячах гектарах выращивает пшеницу, ячмень, рожь, гречиху, подсолнечник.

В этом году у фермера только два поля с озимыми. Посеять больше не получилось, в прошлом помешали дожди. Зато впервые в хозяйстве появились лен, горчица и вика. Они имеют хорошую репутацию на международном рынке, а спрос на них растет. А вот Самат Канзафаров сделал ставку на подсолнечник.

Только вчера два трактора зашли на это поле. Управились с ним за сутки. 170 га засеяли подсолнечником. По словам фермера, на культуру хороший спрос. Потому в этом году аграрий решил увеличить площадь посевов вдвое.

Ценовая ситуация на внутреннем рынке складывается не в пользу пшеницы и ячменя, считает глава крестьянского хозяйства. И спроса на них всё меньше. К тому же поля фермера находятся на болотистой местности. Хороший урожай от таких пашен получить очень сложно. Потому в этом году не сеяли и озимые.

В Буздякском районе посевная площадь составляет 65 тысяч гектаров. Из них большая часть занята зерновыми. В этом году структура посевной немного видоизменилась: увеличили площади под сою и подсолнечник, уменьшили — для сахарной свёклы. Главная причина — в хорошем спросе на эти культуры и их высокой рентабельности. В районе упор делают также на техническую коноплю. На базе агрокомплекса «Авилат» её возделывают на индустриальном уровне, с пониманием дела.