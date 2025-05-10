В Башкирии строительство ФАПа вдохновило сельчан на создание сквера

В Чишминском районе строительство ФАПа вдохновило сельчан на создание сквера «Здоровье». В деревне Бикеево приём пациентов ведётся в старом приспособленном здании. За почти полвека оно пришло в негодность. И в честь открытия нового фельдшерско-акушерского пункта местные жители своими силами решили организовать возле него место для отдыха.

Правильное руководство — залог успеха. Тем более командует жена. О том, насколько они ждали новый ФАП, можно судить по одной подготовке к открытию. Инициативная группа села решила: негоже пункту стоять на заросшем участке. Мужчины поставили забор, женщины его покрасили. И вот уже обозначены границы нового сквера «Здоровье».

Ещё неделю назад здесь не было ничего. Сейчас строители уже поставили коробку. Фельдшер Лиля Шамилевна ежедневно приходит на объект. Любуется, следит за ходом работ. Новый ФАП стоит рядом со старым зданием, поделенным на две части: в одной половине сельский клуб, в другой медик принимает пациентов. Но Лиля Шамилевна уже готовится к переезду. Один из кабинетов сейчас заставлен новым оборудованием.

Ей не нужно заглядывать в карточку пациента. За почти 20 лет работы она знает наизусть все их истории болезни. Лиля Шамилевна уже давно заработала доверие и любовь своих односельчан. Её слово для них — закон. Это помогло пережить зиму. Какого же было удивление, когда узнали, что это был последний снежный сезон в старом здании.