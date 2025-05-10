В Башкирии готовятся к приему детей в летние лагеря

Детские оздоровительные лагеря республики готовятся к приему детей на летний отдых. Среди них и уфимский лагерь «Чайка», где на самые длинные каникулы запланировано четыре профильные смены. Стоит отметить, что в 2024 году по результатам Всероссийского конкурса «Чайка» стала лучшим лагерем Башкортостана и вошла в топ-15 лучших лагерей России.

Сейчас на его территории специалисты Центра гигиены и эпидемиологии исследуют микроклимат в помещениях, проверяют влажность, освещенность, а также выполнение требований пожарной безопасности, чтобы пребывание школьников было комфортным.