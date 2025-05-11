«У каждого есть свой герой»: акция «Бессмертный полк» прошла по всей Башкирии

Из почти 700 тысяч солдат, ушедших на Великую Отечественную войну, в республике в живых осталось чуть более сотни. В память обо всех тех, кто погиб на полях сражений или не дожил до сегодняшних дней, люди вышли на акцию «Бессмертный полк». Её не проводили три года, но в юбилейную дату по многочисленным просьбам жителей власти пошли на смелое решение. Всего на улицы районов и городов вышли более полумиллиона человек с портретами своих ветеранов. Это уже рекорд. О шествии и о личных историях его участников – в нашем сюжете.

«Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины». Эта речь вошла в историю Великой Победы. Легендарные слова Юрия Левитана о завершении войны включили и во время формирования «Бессмертного полка», что во многом символично. Те, кто не дожил до победного момента, словно получили шанс пройти вместе с потомками в колонне победителей.

Нынешний «Бессмертный полк» проводили после трехлетнего перерыва. Еще до начала организаторы прочили рекордное число участников. Так и получилось. Только в Уфе единым строем прошлись около 200 тысяч человек.

Из Башкортостана на войну ушли более 700 тысяч человек. Около половины из них остались на полях сражений. Бойцы бились на всех фронтах. 278 солдат удостоены звания Героев Советского союза, 47 – полные кавалеры ордена Славы.

У каждого участника «Бессмертного полка» личная история и повод сказать спасибо своим ветеранам. Во главе колонны и Радий Хабиров с портретом дедушки. Он прошел всю войну, получил тяжелое ранение и с победой вернулся домой.

У каждого есть свой герой. Прадедушка, дедушка, у взрослых людей отцы воевали. И когда мы выходим, вспоминаем, как-то такое ощущение, что мы какие-то, я не знаю, сигналы, лучики какие-то передаём нашим ушедшим уже родным, близким. Это объединяющая очень история. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Однако далеко не все знают о боевом пути своих родственников. Многие признаются: при жизни говорить о войне с ее участниками было как-то не принято.

В этом году среди «Бессмертного полка» пополнение. Портреты героев Великой Отечественной пополнили и погибшие участники спецоперации. Новые смыслы акция «Бессмертный полк» приобрела и для тех, кто на себе ощутил ужасы войны. А ведь само проведение акции было под вопросом, учитывая непростую обстановку. Но власти пошли на этот ответственный шаг. Всё-таки 80 лет – особая дата. Были предприняты беспрецедентные меры безопасности. «Бессмертный полк» прошел во всех муниципалитетах республики.

Я испытываю гордость, потому что мой прадед выжил в Великой Отечественной войне, где 27 миллионов людей погибло. Он воевал в Ленинграде. Марианна Макарова, правнучка ветерана Великой Отечественной войны