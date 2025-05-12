Концерт и выпуск лебедей: в Уфе в Саду Аксакова отпраздновали День Победы

В пруд уфимского Сада Аксакова выпустили лебедей. Участие в церемонии принял Глава Башкортостана Радий Хабиров вместе с супругой.
Лебеди уже давно стали визитной карточкой башкирской столицы и притягивают тысячи жителей и гостей города. Руководитель региона пообщался с уфимцами, поздравил с Днем Победы и сделал памятное фото со всеми желающими.
В саду была организована насыщенная развлекательная программа. Гости могли станцевать вальс Победы вместе с артистами, принять участие в спортивных соревнованиях. А на главной сцене прошел концерт с участием детских и фольклорных коллективов.