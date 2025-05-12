В Уфе к 80-летию Победы появились два новых мурала

К 80-летию Победы на фасадах уфимских домов появились два новых мурала. Они посвящены труженикам тыла – рабочим уфимских заводов и фабрик.

На первом граффити представлены архивные фотографии производства авиадвигателей и чертежи самолета Як-9, на который они устанавливались. В центре – мальчик, запускающий бумажный самолётик. Он символизирует преемственность поколений.