В Башкирии поддержат 734 проекта по благоустройству

734 проекта жителей республики получат в этом году субсидии по Программе поддержки местных инициатив. Об этом сообщил в своих социальных сетях Радий Хабиров. Руководитель региона назвал ППМИ одной из успешных многолетних практик. Самые активные, организованные группы жителей заявляют на конкурс идеи по благоустройству своих населенных пунктов.
Наиболее проработанные инициативы, затрагивающие многих, получают поддержку из бюджета республики. В 2025 году общий объем субсидии увеличили до 700 млн рублей. В софинансировании проектов участвуют также муниципалитеты, спонсоры и сами жители.