В Башкирии поддержат 734 проекта по благоустройству

734 проекта жителей республики получат в этом году субсидии по Программе поддержки местных инициатив. Об этом сообщил в своих социальных сетях Радий Хабиров. Руководитель региона назвал ППМИ одной из успешных многолетних практик. Самые активные, организованные группы жителей заявляют на конкурс идеи по благоустройству своих населенных пунктов.