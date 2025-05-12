Школьники из Башкирии борются за право представлять регион на «Зарнице 2.0»

В Башкортостане проходит региональный этап военно-патриотического состязания «Зарница 2.0». 250 школьников со всех муниципалитетов борются за право представить республику на всероссийском уровне. Чтобы получить его, им придется продемонстрировать навыки оказания первой помощи, управления дронами, стрельбы и не только.

Полигон как условное поле боя. И всего 20 минут, чтобы спасти не только свою жизнь, но и членов своей команды. Передвигаться можно только ползком. А некоторым и вовсе запрещено, как после потери сознания. О них позаботиться должны сотоварищи. Оказание первой помощи — один из важных этапов игры. Будь то строевой шаг или огневая подготовка. От того, как сложились отношения в команде, зависит общий успех. И так во всех дисциплинах.

«Зарница 2.0» — это игра в качественно новом формате. От классического варианта советского образца организаторы отошли, используя опыт современных боевых действий. Строго расписаны и роли участников. В команде есть штурмовик, оператор БПЛА, медик, сапёр и даже военкор.

Участие во Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница» — это не только возможность продемонстрировать свои навыки и силу духа, но и важный шаг на пути к формированию патриотизма и гражданской ответственности у молодёжи.

Организатором выступило «Движение первых». Одним из ключевых партнеров – «Юнармия». Федеральные гости высоко оценили башкирскую площадку для проведения игры.

Из тысячи школьников, принимающих участие в муниципальных этапах, до республиканского финала в парке «Патриот» дошли 250. Это 13 команд, уже подтвердивших звания одних из лучших в регионе.