В Белебеевском районе открыли памятник труженикам тыла и детям войны

В селе Метевбаш Белебеевского района открыли памятник в честь тружеников тыла и детей войны. Его установили в мемориальном комплексе, где уже находится памятник Солдату-освободителю, а также бюст полного кавалера ордена Славы Аглиуллы Валишина.

Инициаторами новой композиции выступили местные жители и выходцы из села. Идея памятника – увековечить подвиг тружеников тыла и детей военного времени, внесших огромный вклад в победу над фашизмом. Эти люди, не жалея себя, своим трудом приближали победу. Ну а их потомки таким образом решили от благодарить героев.