В Уфе прошел съезд учителей башкирского языка

Воспитать патриотов с опорой на традиционные ценности и сделать всё, чтобы изучение башкирского языка в детских садах было увлекательным и ярким для малышей. Именно такие задачи Глава Башкортостана поставил сегодня перед педагогами в рамках второго Всероссийского съезда учителей башкирского языка и литературы. Также Радий Хабиров предложил ежегодно проводить в июне День эпоса «Урал-Батыр».
А еще аналог настольной игры «Элиас», «В гостях у сказки», бишбармак и другие. Причем все на башкирском. Именно такие разработки представили сотрудники некоммерческой организации по сохранению и развитию башкирского языка. Нашлось место и проектам для взрослых жителей региона.
Информационная система «Башперевод» предназначена для перевода, к примеру, слоганов и словосочетаний с русского на башкирский язык. Её создали в стенах уфимского университета науки и технологий. Если заказ частный и не срочный, то за каждую букву или символ плата составит пять рублей, а если нужно, чтобы всё сделали быстро, то стоимость увеличится до семи рублей.
Программу еще доводят до ума, говорят разработчики. Переводить тексты для органов государственной власти и предпринимателей будут эксперты и филологи.
Такое программное обеспечение и множество книг показали на выставке второго Всероссийского съезда учителей башкирского языка. Участников события приветствовал Радий Хабиров. Воспитать патриотов с опорой на традиционные ценности и сделать всё, чтобы изучение башкирского языка в детских садах было увлекательным и ярким для малышей. Именно такие задачи Глава Башкортостана поставил перед педагогами. Руководитель региона предложил ежегодно проводить в июне день эпоса «Урал-Батыр».
Традиционными стали ежегодные международные диктанты по башкирскому языку. Создание умной колонки «Һомай», интерес к этномузыкальным коллективам, как группа AY YOLA, популяризируют национальную культуру республики.
В Уфу приехали более 600 делегатов из соседних регионов России.
За последние годы в регионе появились девять полилингвальных гимназий. Опытом в создании таких учреждений и методик преподавания заинтересовались гости из Удмуртии.
О пяти крупных строящихся школах в Уфе, Уфимском районе, Стерлитамаке и Нефтекамске также рассказали на встрече.
Участники на съезде предлагали самые разные инициативы. К примеру, введения в детских садах ставки педагога по обучению башкирскому языку. Изучать интерактивно дисциплину в учреждениях дошкольного образования и не только.
На встрече чествовали лучших работников образования и деятелей культуры. Известного общественного деятеля и просветителя Марьям Буракаеву удостоили звания «Народный учитель Башкортостана». Она является автором десятка произведений, в которых поднимала вопросы экологии, бережного отношения к природе. Разработала методики и программы на основе эпоса «Урал-Батыр».