В Уфе прошел съезд учителей башкирского языка

Воспитать патриотов с опорой на традиционные ценности и сделать всё, чтобы изучение башкирского языка в детских садах было увлекательным и ярким для малышей. Именно такие задачи Глава Башкортостана поставил сегодня перед педагогами в рамках второго Всероссийского съезда учителей башкирского языка и литературы. Также Радий Хабиров предложил ежегодно проводить в июне День эпоса «Урал-Батыр».

А еще аналог настольной игры «Элиас», «В гостях у сказки», бишбармак и другие. Причем все на башкирском. Именно такие разработки представили сотрудники некоммерческой организации по сохранению и развитию башкирского языка. Нашлось место и проектам для взрослых жителей региона.

Информационная система «Башперевод» предназначена для перевода, к примеру, слоганов и словосочетаний с русского на башкирский язык. Её создали в стенах уфимского университета науки и технологий. Если заказ частный и не срочный, то за каждую букву или символ плата составит пять рублей, а если нужно, чтобы всё сделали быстро, то стоимость увеличится до семи рублей.

Программу еще доводят до ума, говорят разработчики. Переводить тексты для органов государственной власти и предпринимателей будут эксперты и филологи.

Достаточно актуальная проблема, поскольку переведенные некоторые таблички, которые вы можете увидеть на улице, некорректно переведены на башкирский язык, что вызывает недовольство у жителей Республики Башкортостан. Особенной у носителей башкирского языка. Айбулат Ямилов, менеджер автономной некоммерческой организации по сохранению и развитию башкирского языка

Такое программное обеспечение и множество книг показали на выставке второго Всероссийского съезда учителей башкирского языка. Участников события приветствовал Радий Хабиров. Воспитать патриотов с опорой на традиционные ценности и сделать всё, чтобы изучение башкирского языка в детских садах было увлекательным и ярким для малышей. Именно такие задачи Глава Башкортостана поставил перед педагогами. Руководитель региона предложил ежегодно проводить в июне день эпоса «Урал-Батыр».

За эти годы мы создали прочную основу для сохранения и изучения языка. Наша задача — дать детям разносторонние качественные знания. Чтобы они хорошо знали русский, родной и иностранные языки. Свободно ориентировались в современном мире, достигали больших успехов в жизни. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Традиционными стали ежегодные международные диктанты по башкирскому языку. Создание умной колонки «Һомай», интерес к этномузыкальным коллективам, как группа AY YOLA, популяризируют национальную культуру республики.

Мне кажется, мы расширили сферу применения башкирского языка. Во-первых, это где-то, может быть, императивно, административно делали, что у нас практически совещания, какие-то форумы, заседания Госсобрания, совещания Правительства проходят с обязательным докладом на башкирском языке в определённые промежутки. Дети начали говорить, все программы, которые мы придумали, приложение на телефон для изучения. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Уфу приехали более 600 делегатов из соседних регионов России.

К примеру, у нас на пяти языках ведется обучение в школах. И изучается восемь языков, а что касается башкирского языка, то он преподается в Набережных Челнах. Алсу Шарипова, начальник управления национального образования Министерства образования и науки Республики Татарстан

За последние годы в регионе появились девять полилингвальных гимназий. Опытом в создании таких учреждений и методик преподавания заинтересовались гости из Удмуртии.

Мы с удовольствием будем использовать в своей работе. Потому что билингвальная школа у нас есть, а полилингвальных школ у нас нет. Поэтому опыт нам пригодится для того, чтобы открывать полилингвальные школы. Тамара Ворожцова, заместитель министра образования и науки Удмуртской республики

О пяти крупных строящихся школах в Уфе, Уфимском районе, Стерлитамаке и Нефтекамске также рассказали на встрече.

Они уникальны своей многопрофильностью, профильным изучением отдельных предметов. В том числе родных языков в каждой школе. Азат Батыршин, начальник управления образования администрации г. Уфы

Участники на съезде предлагали самые разные инициативы. К примеру, введения в детских садах ставки педагога по обучению башкирскому языку. Изучать интерактивно дисциплину в учреждениях дошкольного образования и не только.

Конкурс для лучших методистов. Стажировку для учителей родных языков. Это был бы обмен опытом с другими учителями родных языков из других регионов. Назгуль Хабибуллина, учитель башкирского языка и литературы Республиканской полилингвальной гимназии №2 «Смарт» г. Уфы