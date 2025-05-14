В Уфе тропа здоровья доберётся до Центра глазной хирургии

В Уфе продолжает активно развиваться тропа здоровья «Уфимское ожерелье». Глава администрации Октябрьского района Антон Тарасов рассказал о создании нового участка дороги.
Дорожка будет проложена от Центра глазной и пластической хирургии длиной порядка 150 м. Для этого планируется расчистить от валежника территорию вблизи дорожек. Отмечается, что ответвление может появиться уже в этом году.
Также в планах продолжить наполнение участка малыми архитектурными формами.
Фото: пресс-служба администрации Октябрьского района г. Уфы.