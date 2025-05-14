В Уфе определили лучшего сварщика

В республиканском конкурсе приняли участие 25 специалистов со всего региона. Местом проведения соревнований стал центр компетенции по сварке. Лучшим стал Рустам Давлетханов, который уже не в первый раз становится победителем. Он же отправится на всероссийский этап.

Краткое вводное такое же, как и ещё для двух десятков участников. Отличие от других здесь только одно. Кто бы мог подумать, что под спецовкой и защитной маской скрывается сварщик с нежным именем Анна. Хрупкая на первый взгляд девушка вот уже второй год доказывает, что сварка под силу не только мужчинам. Здесь собрались и студенты, и уже профессионалы своего дела. Точнее сказать, даже фанаты, которые получают удовольствие от работы.

Специалисты должны владеть полуавтоматической и ручной сваркой. Эксперты оценивают внешний вид и внутреннее состояние шва. Для этого проводят рентгенографический контроль, который позволяет выявить скрытые дефекты. Оценивают опытные эксперты, некоторые с полувековым стажем.

Говорят, профессия помогла увидеть не только свою страну, но и мир. В последнее время всё чаще появляются сварщики с высшим образованием, решившие круто поменять свою жизнь.

Но, несмотря на это, дефицит кадров есть. Советское поколение специалистов практически ушло, а молодое поколение активно начали привлекать в последние годы. Кадры готовят в рамках программы «Профессионалитет», когда в обучении участвуют сами предприятия, нуждающиеся в специалистах.