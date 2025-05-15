В Нацбиблиотеке Уфы развернулась площадка, посвященная детско-юношескому чтению

В Национальной библиотеке Уфы развернулась площадка «Самрау», цель которой – поддержка детско-юношеского чтения. Ее организовали в рамках II Всероссийского съезда учителей башкирского языка и литературы.
Работу этой зоны украсили выступления детей. Ребята театральной студии башкирской гимназии из Нефтекамска показали постановку по произведению Айгиза Байхмухаметова «Детство без сказок», воспитанник детского сада деревни Шамонино Уфимского района наизусть рассказал башкирскую народную сказку «Һарыбай», а гимназистка из Ишимбайского района прочитала отрывок из эпоса «Урал-батыр».
Педагоги же делились своим опытом преподавания, рассказывали, как через театр и сказки вызвать интерес у ребенка к языку и литературе. Также выступили с докладом на тему «Продвижение башкирской литературы посредством новых информационных технологий в библиотеках Башкортостана».