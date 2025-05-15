В Уфе бойцы получают лечение в Центре реабилитации инвалидов и участников СВО

Туда и до этого отправляли военнослужащих и их родственников, однако сейчас перечень процедур расширили. Кроме этого, воины получают и психологическую помощь. Сейчас в центре проходит курс восстановления ветеран боевых действий. Боец с позывным «Монгол» был активным участником разоружения незаконных бандформирований еще в Чеченской войне. В 2022 году он попал под частичную мобилизацию, был комиссован. Несмотря на это, решил записаться добровольцем и ушел на фронт. Мужчина служил в 31-м мотострелковом полу. Был сначала начальником разведки, потом ушел в штурмовой отряд. Боец едва не потерял ногу во время атаки дрона, врачи смогли сохранить его конечность.