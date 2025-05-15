В Уфе начал работу летний лагерь для дошкольников «Юный патриот»

Любовь к Родине с детсадовской скамьи. В Уфе начал работу летний лагерь для детей дошкольного возраста «Юный патриот». Его участники – порядка 350 малышей, которые за смены освоят новые навыки, такие как плетение маскировочных сетей, изготовление окопных свечей и не только.